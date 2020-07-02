В Башкирии выплатят субсидии частным больницам, работающим с COVID-19

По данным ведомства, из федерального бюджета на выплаты медикам, работающим с COVID-19 и сотрудникам медучреждений, выделено 739,8 млн рублей. За май 2020 года выплаты получили 8 222 медработника, за июнь 6 910 человек.

Субсидии будут выплачиваться пропорционально фактически отработанному времени из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку: врачам поликлиник – 80%, среднему медперсоналу поликлиниках – 40%, младшему медперсоналу поликлиник – 20%; врачам стационаров – 100%; среднему медперсоналу стационаров – 50%; младшему медперсоналу стационаров – 30%.

На заседании президиума правительства Башкирии утвержден порядок выплаты субсидий из федерального бюджета медикам – сотрудникам частных организаций, работающим с COVID-19.

ИА «Башинформ»

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