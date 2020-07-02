Фото: ИА «Башинформ» В Башкирию идет долгожданное летнее тепло Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в июле потеплеет, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра. В конце недели в регион придет теплая воздушная масса с юго-запада. Ночные температуры повысятся до +12,+17, дневные – до +23,+27. Местами будут идти дожди с грозами.

На следующей неделе повышенное давление усилится, осадки прекратятся. В целом температура в июле ожидается около нормы (среднесуточная +18,4), а осадков – меньше нормы (60-70 мм).

Последняя декада июня в регионе выдалась холодной — среднесуточные температуры были ниже обычного на 3-6°, в горах и пониженных местностях происходили заморозки. Такие явления чаще происходят в начале июня.