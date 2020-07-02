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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе салют перенесен на другой день

ОБЩЕСТВО

Салют, который должен был состояться 2 июля в честь присвоения Уфе звания «Город трудовой доблести», отменен. Как сообщили в мэрии, салют проведут после выхода указа о присвоении звания.

ИА «Башинформ»
Теги: салют
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