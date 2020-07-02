В Уфе салют перенесен на другой день
Салют, который должен был состояться 2 июля в честь присвоения Уфе звания «Город трудовой доблести», отменен. Как сообщили в мэрии, салют проведут после выхода указа о присвоении звания.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В Уфе салют перенесен на другой день
В Башкирии рассказали о ходе общественного наблюдения за Общероссийским голосованием
Из роддома РКБ им. Куватова спустя месяц со дня рождения выписали тройню
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи