Фото: администрация Уфы В честь присвоения Уфе звания «Город трудовой доблести» состоится 10-минутный салют Фото: администрация Уфы

В Уфе на площади Ленина в 23 часа состоится 10-минутный салют в честь присвоения столице Башкирии звания «Город трудовой доблести». Сегодня эту идею, предложенную партией «Единая Россия», одобрил президент Владимир Путин. Звание будет присвоено 20 городам, жители которых в годы Великой Отечественной войны внесли большой вклад в работу промышленности, обеспечении фронта и приближение победы.

С 20 июня шел сбор подписей, самое большое их количество удалось собрать в ходе голосования по поправкам — итого порядка 1,2 млн подписей жителей Уфы и республики.

«Не буду скрывать, я очень счастлив, — прокомментировал событие глава Башкирии Радий Хабиров. — По данным генсовета партии, в республике собрано самое большое количество подписей. Как только было объявлено об этом решении, мы начали думать, что будем делать для закрепления этого статуса в памяти, чтобы появились красивые объекты». Глава поблагодарил жителей республики, отдавших голос за это решение.