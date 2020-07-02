«Наша демократия повзрослела» - депутат Госдумы об итогах голосования по Конституции РФ

Депутат Государственной Думы России Рифат Шайхутдинов прокомментировал агентству «Башинформ» итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Мы видим, что явка и одобрение по итогам сегодняшнего голосования превысили показатели голосования по Конституции 1993 года, и это говорит о зрелости российского общества. Наша демократия повзрослела. Наше государство вышло на новый уровень, состоялась переоценка многих ключевых политических основ. Граждане это понимают и поддерживают», — рассказал парламентарий.

Он отметил и грядущие политические перемены. В частности, по его словам, после вступления в силу поправок к Конституции РФ изменится вес Государственной Думы РФ, Госсовета.

«Созданная система будет направлена главным образом на стратегическое развитие государства. После вступления изменений в силу у российского права будет на территории страны приоритет над международным. В этом смысле, люди голосовали за суверенитет России и за президента Владимира Путина, с которым вопрос суверенности тесно связан. Самостоятельность России на международной арене в условиях, когда страна годами функционирует при постоянном ужесточении и расширении иностранных санкций, становится максимально разумным и своевременным решением», — добавил Рифат Шайхутдинов.

По предварительным данным ЦИК Башкирии, на 9 часов утра 2 июля почти 90% избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ. При этом явка жителей республики, включенных в число участников голосования, достигла почти 91%.