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Уфа станет городом трудовой доблести - Путин одобрил идею

ПОЛИТИКА
Фото: newsbash.ru

Уфа станет городом трудовой доблести - Путин одобрил идею Фото: newsbash.ru

Уфе в числе других 20 российских городов присвоят звание «Город трудовой доблести». Эту идею партии «Единая Россия» одобрил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» 2 июля.

Речь идет о Нижнем Новгороде, Ярославле, Перми, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Челябинске, Магнитогорске, Самаре, Саратове, Омске, Казани, Новосибирске, Ижевске, Томске, Ульяновске, Иваново, Новокузнецке, Иркутске, Боровичах.

Подписи граждан за присвоение звания собирались в ходе голосования за поправки в Конституцию РФ. «За» высказались более 1 млн жителей Уфы, по данным БРО партии.

Закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» был принят в 2020 году. Он позволяет присваивать его городам, жители которых в период Великой Отечественной войны внесли большой вклад в достижение Победы, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции, проявили массовый трудовой героизм.

ИА «Башинформ»
Теги: звание, город, трудовая доблесть
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