Фото: ИА «Башинформ» Управление гражданской защиты Уфы предупреждает организации города о мошенниках Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе зафиксированы случаи, когда мошенники звонят в различные компании и предприятия, представляясь руководством Управления гражданской защиты города.

«Они фактически вымогают деньги или подарки в обмен на послабление во время якобы ожидающейся на объекте проверки. Управление гражданской защиты Уфы просит всех, кому поступают подобные звонки, не реагировать на действия аферистов и сразу же сообщать о данных фактах в правоохранительные органы», — предупредили в пресс-службе Управления.

Отмечается, что в компетенцию УГЗ Уфы не входит проведение каких-либо проверок, так как учреждение не является надзорным органом.