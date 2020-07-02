«На нашем участке к обеду все яйца по рублю закончились»: шеф-редактор «Эха Москвы» в Уфе

Явка на голосование по поправкам в Конституцию в Башкирии могла быть немного ниже, если бы на избирательных участках не проводились ярмарки и маркетинговые акции, типа «яйца по рублю», считает шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе и член УИК с правом решающего голоса Руслан Валиев.

По словам журналиста, требуют проверки те избирательные участки, явка на которых составила 100%. Для этого нужно изучить журналы избирателей.