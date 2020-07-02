Гульнур Кульсарина: Наблюдатели отметили активность и сплоченность избирателей на местах

Депутат Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан, председатель Региональной общественной организации «Общество башкирских женщин», региональный координатор Федерального партийного проекта «Народный контроль», доктор филологических наук Гульнур Кульсарина прокомментировала агентству «Башинформ» итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ:

«Вчера завершился основной и последний день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать всю неделю – с 25 июня по 1 июля. При этом пик активности избирателей пришелся на заключительный день голосования.

Сегодня подведены итоги голосования, согласно которым почти 90% избирателей нашей республики поддержали поправки в Конституцию при рекордно высокой явке. Это показывает убедительную победу сторонников изменений Основного закона страны.​Члены нашей команды — Общества башкирских женщин РБ и регионального Общественного Совета федерального проекта «Народный контроль» активно работали в составе избирательных комиссий, некоторые участвовали как наблюдатели хода голосования в районах и городах Республики Башкортостан. Они отмечают активность и сплоченность избирателей на местах. Высокая явка, прежде всего, связана с тем, что люди понимали — они голосуют за собственное будущее, и воспринимали это как принципиально важное голосование в отличие от других выборов, которые бывают раз в несколько лет. С учетом пандемии коронавируса и летнего дачно-отпускного сезона столь высокую явку вряд ли даже кто-либо смог бы заранее прогнозировать.

Мы все хорошо понимаем перспективу развития нашей страны благодаря обновленной Конституции — Россия как сильная президентская республика будет развиваться с сильным парламентом и Конституционным судом. Будут приняты много федеральных законов для реализации данных поправок. Предложенные поправки будут определять путь развития страны на долгий период, это коснется не только абстрактной судьбы государства в целом, но и судьбы народов Российской Федерации и будущих поколений».