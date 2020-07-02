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В Башкирии завтра начинается сдача ЕГЭ, экамены сдают более 19 тысяч выпускников

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии завтра начинается сдача ЕГЭ, экамены сдают более 19 тысяч выпускников Фото: Олег Яровиков

Завтра в Башкортостане начинается этап очной сдачи единого государственного экзамена, который завершится 25 июля.

3 июля единый государственный экзамен пройдет по трем предметам. Литературу будут сдавать 986 выпускников, географию — 543 выпускника, информатику и ИКТ — 3 671, сообщили в Министерстве образования региона. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Всего в 2020 году ЕГЭ в Башкортостане сдают 19 093 человека. Из них 17 647 — выпускники 2020 года, выпускники прошлых лет — 1 446 человек. Наиболее популярные предметы: русский язык (90%), профильная математика (58,5% участников) и обществознание (37,3%). Традиционно высокий интерес сохранился к биологии, физике, химии и истории.

«В этом году порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов претерпел ряд изменений. Помимо более поздних дат, в которые проводится ЕГЭ, изменилось количество человек в аудитории – по требованиям Роспотребнадзора расстояние между участниками ГИА в аудиториях должно быть не менее 1,5 метров, в связи с чем увеличилось количество аудиторий и пунктов проведения экзаменов. Предусмотрены меры предосторожности, которые обеспечат безопасность участников: это проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных термометров, нанесение разметки для соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 метров, дезинфекция мест проведения экзаменов до их начала и после завершения, установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук, зигзагообразная рассадка участников ГИА за партами, оснащение помещений для проведения экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, использование масок и перчаток», — напомнили в министерстве.

По республике будут работать 3 ситуационных центров с привлечением 220 онлайн наблюдателей за ходом проведения ЕГЭ. Для наблюдения за экзаменами аккредитовано также 75 региональных общественных наблюдателей и 649 муниципальных.

Гульфия Акулова
Теги: образование, ЕГЭ
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