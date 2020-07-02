Хабирову необходимо обновить команду федеральных лоббистов: мнение
Для более широкого привлечения федеральных денег в Башкирию недостаточно одного только комплементарного федеральной власти электорального поведения, нужна команда эффективных лоббистов, считает политолог Рустем Латыпов.
«Безусловно высокий рейтинг Хабирова — важнейший фактор результатов голосования. Однако преференции регионам слабо зависят от электорального поведения. Здесь необходима команда эффективных лоббистов, а с этим у Башкортостана всегда были проблемы. Нам остаётся лишь наблюдать, сумеет ли команда Хабирова переломить эту тенденцию», — сказал Латыпов.
По результатам голосования в Башкирии почти 90% поддержали поправки в Конституцию при рекордно высокой явке.
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