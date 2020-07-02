Голосуя за поправки, жители Башкирии поддержали курс Радия Хабирова: политолог
У Радия Хабирова не было цели выслужиться перед президентом РФ в ходе голосования по поправкам в Конституцию, потому что республика и без электоральных успехов на хорошем счету у Кремля, считает политолог Евгений Соболев.
«Результаты явки, как и уровень поддержки жителями республики поправок в Конституцию оказались для меня неожиданными. Не скажу, что Башкортостан протестный регион, однако поддержка на уровне 88,68% невольно вводит в замешательство, особенно учитывая опыт прошлых избирательных кампаний, где фиксировалась серьезная борьба. Думаю, что в уровне явки свою роль здесь сыграли и сама процедура голосования, и общий антураж — фермерские ярмарки, яйца по рублю, «народные гулянья». Что же касается поддержки поправок, то здесь нельзя забывать и о медийной роли Главы Башкортостана, который в республике выступил в качестве «паровоза» за внесение поправок в основной закон страны. В то же время я бы не стал говорить, что Хабиров хотел выслужиться перед президентом, поскольку республика и без электоральных успехов на хорошем счету у Кремля. С определенными оговорками можно сказать, что, поддержав поправки, жители Башкирии поддержали в целом тот курс, который проводит Хабиров», — сказал Соболев.
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