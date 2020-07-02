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Более миллиона жителей Башкирии поддержали присвоение Уфе звания «Город трудовой доблести»

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Более миллиона жителей Башкирии поддержали присвоение Уфе звания «Город трудовой доблести» Фото: Олег Яровиков

1 миллион 200 тысяч жителей Башкортостана поставили свои подписи в поддержку присвоения Уфе звания «Город трудовой доблести». Старт сбору подписей был дан 24 июня. К акции подключились жители всей республики, представители общественных организаций, политических партий, молодежных движений. Сбор подписей также проходил на участках, где жители наряду с голосованием по поправкам в Конституцию имели возможность поддержать Уфу.

«Нужно выразить огромную благодарность всем жителям Башкортостана за их поддержку. Из западных регионов страны в Уфу было передислоцировано 36 предприятий и производств. Уфа с численностью населения 250 тысяч человек приняла более 106 тысяч эвакуированных граждан, десятки государственных, учебных, научных и культурных учреждений. За годы войны башкирская столица выпустила 51 тысячу авиационных моторов, которыми была оснащена треть советских самолетов. Мы надеемся, что мнение жителей Башкирии будет учтено президентом России Владимиром Путиным при принятии решения о присвоении звания «Город трудовой доблести», — поделился своим мнением с агентством «Башинформ» исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Уфе Рустем Бикметов.
За трудовой подвиг два уфимских предприятия получили на постоянное хранение Красные знамена Госкомитета обороны. Еще семь предприятий награждены переходящими Красными знаменами ВЦСПС и Наркоматов СССР. Более 60 тысяч уфимцев удостоены орденов и медалей за доблестный труд в годы войны.

На базе уфимских и эвакуированных предприятий было развернуто производство авиационного и автомобильного топлива, аппаратуры связи, фанеры для авиационной промышленности и артиллерийских лыж, ткани для военного обмундирования, лекарств.

В столице Башкортостана насчитывалось 29 военных госпиталей, где получили медицинскую помощь 150 тысяч больных и раненых.

В военные годы в Уфе было сформировано и дислоцировано 23 воинских соединения, части и учреждения. Среди них — легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия.

Напомним, что 1 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Такое звание может быть присвоено городу Российской Федерации, жители которого проявили трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях во время Великой Отечественной войны.

Азат Гиззатуллин
Теги: голосование, Город трудовой доблести
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