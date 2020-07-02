Результаты голосования в Башкирии помогут привлечь больше федеральных денег - мнение

Результаты голосования в Башкирии, согласно которым почти 90% поддержали поправки в Конституцию при рекордно высокой явке, укрепят позиции главы региона Радия Хабирова и позволят привлечь дополнительные финансовые транши в республику, считает политолог Николай Евдокимов.

«Высокая явка прежде всего связана с тем, что люди понимали — они голосуют за собственное будущее, и воспринимали это как принципиально важное голосование в отличие от выборов, которые бывают раз в несколько лет, но, учитывая разный характер выборов, проходят практически ежегодно. А референдумы у нас давно не проводились. Я думаю это обеспечило повышенную явку. Референдум был федеральный и люди в первую очередь ассоциировали поправки в Конституцию с действующей федеральной политической элитой», — сказал Евдокимов.

По мнению политолога, региональная власть показала, что организация голосования прошла на высоком уровне.