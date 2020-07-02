Результаты голосования в Башкирии помогут привлечь больше федеральных денег - мнение
Результаты голосования в Башкирии, согласно которым почти 90% поддержали поправки в Конституцию при рекордно высокой явке, укрепят позиции главы региона Радия Хабирова и позволят привлечь дополнительные финансовые транши в республику, считает политолог Николай Евдокимов.
«Высокая явка прежде всего связана с тем, что люди понимали — они голосуют за собственное будущее, и воспринимали это как принципиально важное голосование в отличие от выборов, которые бывают раз в несколько лет, но, учитывая разный характер выборов, проходят практически ежегодно. А референдумы у нас давно не проводились. Я думаю это обеспечило повышенную явку. Референдум был федеральный и люди в первую очередь ассоциировали поправки в Конституцию с действующей федеральной политической элитой», — сказал Евдокимов.
По мнению политолога, региональная власть показала, что организация голосования прошла на высоком уровне.
«Позиции Радия Хабирова в федеральном центре действительно могут усилиться. Это связано с тем, что республика продемонстрировала, что она, как всегда, обеспечивает высокую явку, достаточно большое количество людей проголосовало за поправки. Это положительно может сказаться на позициях главы региона (и так, в общем-то, достаточно устойчивых) и повлиять на федеральные транши в регион», — считает политолог.