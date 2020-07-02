Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра и грозах Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об усилении ветра и грозах. По данным синоптиков, с 20.00 часов 2 июля до 20.00 часов 3 июля в регионе ожидается переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, при грозах порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов, днем 23-28.

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.