Уфимец по итогам форума урбанистики высказал семь предложений по развитию Уфы

Уфимец Эрик Королев по итогам Международного форума урбанистики высказал свои предложения по развитию Уфы. Инициативы он оформил под названием «7 лепестков курая — 7 предложений развития Уфы».

Первое предложение касается кикшеринга и велошеринга.

«Осталось начать перестраивать Уфу, чтобы люди пересаживались с личного транспорта на самокаты и велосипеды. Начать хотя бы со Старого центра. Сужать автомобильные дороги, ограничивать въезд личного транспорта в Старый центр. А в будущем целиком закрыть Старый центр для проезда личного транспорта, оставить только общественный транспорт».

Вместо «уфимского Арбата» на улице Октябрьской Революции Эрик Королев предлагает сделать пешеходной зоной улицу Мустая Карима.

«Сейчас сердце Старого центра — это Арт-квадрат. Самая лучшая пешеходная улица получится только на Мустая Карима от Гостиного двора через Арт-квадрат, сквера Мустая Карима до свечки Уралсиба и парка Якутова», — пишет уфимец.

Третье предложение касается строительства Канатной дороги от Телецентра до Набережной реки Белой.

Четвертое предложение — открыть Конгресс-холл для различных активностей горожан — кафе, ресторанов, выставок, продажи сувениров.

Пятое предложение касается максимального сохранения в Уфе исторических зданий.

Шестое предложение — в каждом районе Уфы открыть скейт-парк.

Седьмое предложение — передать Башавтотрансу весь общественный транспорт, который восхищает горожанина чистотой, порядком, опрятностью персонала и отсутствием объявлений.

«Вот мои фантастические предложения, которые я отправил. Сам не особенно верю, что это когда-то всё будет, но я люблю мечтать. И я специально не подбиваю все это по подведомственным организациям и по законам города, республики и страны, потому что я рядовой житель города и разбираться в законах не моя работа, а работа чиновников», — прокомментировал уфимец.