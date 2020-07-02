Фото: сайт мэрии Уфы Мэр Уфы прокатился на электросамокате Фото: сайт мэрии Уфы

Мэр Уфы Ульфат Мустафин 1 июля во время рабочей поездки по городу прокатился на электросамокате – протестировал новый сервис по прокату техники.

По данным пресс-службы столичной администрации, горожане активно пользуются услугой бесконтактного общественного транспорта. На электросамокате можно ездить как по делам, так на прогулку.

Отмечается, что проекты сервиса проката электросамокатов и велосипедов были поддержаны администрацией Уфы.