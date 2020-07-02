В Башкирии стартовала акция «Помоги собраться в школу»

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан объявило о старте 10 республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу».

Традиционная акция добра будет проходить с 1 июля по 31 августа. Цель акции – помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации подготовить детей к новому учебному году.

Сбор школьных принадлежностей проводится на базе межрайонных центров «Семья» и их отделений в городах и районах республики. Адреса центров можно найти по ссылке.

Канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, принадлежности для рисования, наборы для детского творчества от участников благотворительной акции принимаются только в новом виде. Портфели, школьная форма, учебники, художественная литература – новые или в хорошем состоянии.

Вся поступившая благотворительная помощь будет направлена в семьи, состоящие на учете в подведомственных Минтруду учреждениях социальной поддержки населения. Итоги будут подведены в начале сентября.

Как напомнили в министерстве, в прошлом 2019 году в рамках акции помощь на сумму около 10 млн рублей получили 7 816 детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.