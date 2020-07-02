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Молния
02.07.20: всего с COVID-19 - 5450 (за сутки 45), выздоровели - 3144. Пневмонии (01.07): всего - 10260, за сутки - 177
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В Башкирии за сутки выявили 45 новых случаев коронавирусной инфекции

ОБЩЕСТВО

5 450 — число официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Башкирии к 2 июля. За сутки COVID-19 в регионе заболели 45 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

О количестве умерших от коронавируса в республике за последние сутки не сообщается, согласно официальным данным, оно составляет за все время 18 человек. Число не меняется на протяжении последних нескольких недель.

По информации штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в регионе выздоровели 3 144 человека, 40 — за последние сутки. На лечении остаются 2 288 человек.

В России за сутки выявлено 6 760 заболевших COVID-19, летальных исходов — 147. Всего в стране с нарастающим итогом заразились коронавирусом 661 165 человек. За весь период от COVID-19 скончались 9 683 человека.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, статистика
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