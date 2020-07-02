В Башкирии за сутки выявили 45 новых случаев коронавирусной инфекции

5 450 — число официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Башкирии к 2 июля. За сутки COVID-19 в регионе заболели 45 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

О количестве умерших от коронавируса в республике за последние сутки не сообщается, согласно официальным данным, оно составляет за все время 18 человек. Число не меняется на протяжении последних нескольких недель.

По информации штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в регионе выздоровели 3 144 человека, 40 — за последние сутки. На лечении остаются 2 288 человек.

В России за сутки выявлено 6 760 заболевших COVID-19, летальных исходов — 147. Всего в стране с нарастающим итогом заразились коронавирусом 661 165 человек. За весь период от COVID-19 скончались 9 683 человека.