Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.44

EUR 79.19 ↓

2 июля Четверг

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
01.07.20: всего с COVID-19 - 5405 (за сутки 44), выздоровели - 3104, скончались - 18. Пневмонии (29.06): всего - 9 989, за сутки - 75
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Ишимбае завершается строительство Ледовой арены

ОБЩЕСТВО

В Ишимбае завершается строительство Ледового дворца, общая площадь которого превышает 4 тысячи квадратных метров. Новый Ледовый дворец планируется ввести в эксплуатацию в августе.

Стоимость контракта составляет более 207 млн рублей.

На сегодняшний день все внутренние помещения почти готовы, устанавливается шумоизоляционный материал. Подготовлена поверхность под заливку льдом, смонтирована система охлаждения.

Одновременно благоустроена прилегающая территория — заасфальтированы дороги, парковочные места, установлены опоры ЛЭП, проведено электричество.

В самое ближайшее время состоится поставка оборудования. Непосредственно монтаж самой ледовой арены сделала организация, некогда построившая «Уфу-Арену».

Как подчеркнул глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов, открытие Ледового дворца

имеет огромное социальное значение.

«Здесь созданы условия, которые привлекут в спорт большое количество детей. Это и новые рабочие места — мы планируем привлечь новых тренеров. В Ледовом дворце откроются новые секции — хоккей, фигурное катание. У наших мальчишек и девчонок появится возможность заниматься спортом, не выезжая в соседние города. До этого многие родители возили детей на секцию фигурного катания в Стерлитамак, а на секцию хоккея — в Салават. Совсем скоро будем у себя, в Ишимбае, формировать детскую, а затем и молодежную хоккейные команды», — заявил Азамат Абдрахманов.

Галина Бахшиева
Теги: спортивные объекты, ледовая арена
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Работа детских лагерей и продление самоизоляции для лиц 65+ в Башкирии: изменения в указе
Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ «О введении режима «Повышенная готовность». Поправки вступили в силу с 29 июня. В частности, руковод
В Башкирии за сутки пропали двое детей: четырехлетняя девочка и пятилетний мальчик
В городе Октябрьский за сутки пропали двое детей. 30 июня в районе обеда первую ориентировку сотрудники Росгвардии Башкирии получили на четырехлетнюю дев
Всем нам важно высказать свою позицию: депутат Госдумы Рамзил Ишсарин
Депутат Госдумы Рамзил Ишсарин сегодня в числе других жителей Башкортостана принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России
В Башкирии явка на голосовании по поправкам в Конституцию на 10 утра составила 71,5%
По данным на 10 утра в Башкортостане явка на голосовании по поправкам в Конституцию России составила 71,5%. Председатель ЦИК республики Илона Макаренко н
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть