В Ишимбае завершается строительство Ледовой арены
В Ишимбае завершается строительство Ледового дворца, общая площадь которого превышает 4 тысячи квадратных метров. Новый Ледовый дворец планируется ввести в эксплуатацию в августе.
Стоимость контракта составляет более 207 млн рублей.
На сегодняшний день все внутренние помещения почти готовы, устанавливается шумоизоляционный материал. Подготовлена поверхность под заливку льдом, смонтирована система охлаждения.
Одновременно благоустроена прилегающая территория — заасфальтированы дороги, парковочные места, установлены опоры ЛЭП, проведено электричество.
В самое ближайшее время состоится поставка оборудования. Непосредственно монтаж самой ледовой арены сделала организация, некогда построившая «Уфу-Арену».
Как подчеркнул глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов, открытие Ледового дворца
имеет огромное социальное значение.
«Здесь созданы условия, которые привлекут в спорт большое количество детей. Это и новые рабочие места — мы планируем привлечь новых тренеров. В Ледовом дворце откроются новые секции — хоккей, фигурное катание. У наших мальчишек и девчонок появится возможность заниматься спортом, не выезжая в соседние города. До этого многие родители возили детей на секцию фигурного катания в Стерлитамак, а на секцию хоккея — в Салават. Совсем скоро будем у себя, в Ишимбае, формировать детскую, а затем и молодежную хоккейные команды», — заявил Азамат Абдрахманов.