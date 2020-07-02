В Ишимбае завершается строительство Ледовой арены

В самое ближайшее время состоится поставка оборудования. Непосредственно монтаж самой ледовой арены сделала организация, некогда построившая «Уфу-Арену».

На сегодняшний день все внутренние помещения почти готовы, устанавливается шумоизоляционный материал. Подготовлена поверхность под заливку льдом, смонтирована система охлаждения.

В Ишимбае завершается строительство Ледового дворца, общая площадь которого превышает 4 тысячи квадратных метров. Новый Ледовый дворец планируется ввести в эксплуатацию в августе.

Галина Бахшиева

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях