В Башкирии 88,68% жителей проголосовали за поправки в Конституцию РФ - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии Башкирии озвучили новые данные по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ. По данным председателя ЦИК республики Илоны Макаренко, на 9 часов утра 2 июля в голосовании приняли участие 2 млн 763 жителя региона, что составляет 90,83%. Явка избирателей по городам в среднем составила 88,28%, по районам – 93,73%. В столице республики активность составила 86,85%.

Также стало известно, как в целом по республике распределились голоса избирателей по поправкам к Конституции. По словам Илоны Макаренко, число голосов, поданных по позиции «да», составило 2 млн 448 тысяч человек, то есть, 88,68%. По Уфе за изменения в основном законе страны высказались 83% проголосовавших, по городам — 86,73%, по районам — 91,95%.

Число голосов, поданных по позиции «нет», составило почти 293 тысячи человек, или 10,6%. В Уфе против поправок к Конституции РФ проголосовали почти 16% избирателей.

По заявлениям по месту нахождения проголосовали более 30 тысяч участников голосования, или 78,8% от общего числа воспользовавшихся механизмом «Мобильный избиратель». Количество участников голосования, проголосовавших вне помещения для голосования или на дому, составило более 15% от числа голосующих. Проголосовало также 84,77% граждан с ограниченными возможностями здоровья, включенных в список голосовавших.

«На телефонную горячую линию ЦИК РБ с начала её работы поступило 1049 звонков граждан. Чаще всего просили разъяснить порядок голосования по предлагаемым поправкам в Конституцию, а также сообщить или уточнить местонахождение избирательного участка.Общее количество обращений в Центральную избирательную комиссию республики по сравнению с другими выборными кампаниями до дня голосования составило 48 обращений, в основной день голосования — 7. Все обращения рассмотрены в установленные законом сроки, нарушение законодательства не установлено. В территориальные избирательные комиссии поступило и рассмотрено 9 обращений, при подписании протокола выражено два особых мнения. В участковые избирательные комиссии поступило и рассмотрено 12 обращений, выражено одно особое мнение», — прокомментировала председатель ЦИК РБ.

1 июля завершился основной и последний день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать всю неделю – с 25 июня по 1 июля.