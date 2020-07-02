Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.44

EUR 79.19 ↓

2 июля Четверг

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
01.07.20: всего с COVID-19 - 5405 (за сутки 44), выздоровели - 3104, скончались - 18. Пневмонии (29.06): всего - 9 989, за сутки - 75
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии началась досрочная подписная кампания

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии началась досрочная подписная кампания Фото: Валерий Шахов

В Башкирии началась досрочная подписная кампания на первое полугодие 2021 года по ценам текущего полугодия. Досрочная подписка на газеты и журналы продлится до 31 августа, сообщили в УФПС Башкирии.

В масштабной акции участвуют более 1 100 различных изданий. Среди них — свыше 300 газет и журналов федерального значения, а также республиканские печатные СМИ, издаваемые в Башкирии. Это общественно-политические, бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания.

Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru, в мобильном приложении Почты России, а также во всех почтовых отделениях республики или с помощью почтальона на дому.

Кроме того, можно оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов, детдомов, ветеранам, инвалидам, пожилым соседям или любому нуждающемуся.

Галина Бахшиева
Теги: подписная кампания, газеты, журналы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Работа детских лагерей и продление самоизоляции для лиц 65+ в Башкирии: изменения в указе
Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ «О введении режима «Повышенная готовность». Поправки вступили в силу с 29 июня. В частности, руковод
В Башкирии за сутки пропали двое детей: четырехлетняя девочка и пятилетний мальчик
В городе Октябрьский за сутки пропали двое детей. 30 июня в районе обеда первую ориентировку сотрудники Росгвардии Башкирии получили на четырехлетнюю дев
Всем нам важно высказать свою позицию: депутат Госдумы Рамзил Ишсарин
Депутат Госдумы Рамзил Ишсарин сегодня в числе других жителей Башкортостана принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России
В Башкирии явка на голосовании по поправкам в Конституцию на 10 утра составила 71,5%
По данным на 10 утра в Башкортостане явка на голосовании по поправкам в Конституцию России составила 71,5%. Председатель ЦИК республики Илона Макаренко н
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть