Фото: Валерий Шахов В Башкирии началась досрочная подписная кампания Фото: Валерий Шахов

В Башкирии началась досрочная подписная кампания на первое полугодие 2021 года по ценам текущего полугодия. Досрочная подписка на газеты и журналы продлится до 31 августа, сообщили в УФПС Башкирии.

В масштабной акции участвуют более 1 100 различных изданий. Среди них — свыше 300 газет и журналов федерального значения, а также республиканские печатные СМИ, издаваемые в Башкирии. Это общественно-политические, бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания.

Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru, в мобильном приложении Почты России, а также во всех почтовых отделениях республики или с помощью почтальона на дому.

Кроме того, можно оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов, детдомов, ветеранам, инвалидам, пожилым соседям или любому нуждающемуся.