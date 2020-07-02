Фото: Валерий Шахов Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня Фото: Валерий Шахов

По данным Башгидрометцентра, 2 июля ночью не прогнозируется существенных осадков, днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью от +5 до +10, в отдельных северных и восточных районах прогнозируются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы: от 0 до -2, днем температура воздуха: от +20 до +25.

3 июля местами ожидается небольшой дождь. Ветер — слабый, днем порывистый.

Температура воздуха ночью ожидается от +9 до +14, днем от +23 до +28.

4 июля местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер переменный слабый, при грозе — порывистый. Температура воздуха ночью от +12 до +17, днем от +24 до +29.