В Башкирии санатории начали принимать гостей без справки об отсутствии COVID-19

В Башкирии санатории начали принимать первых гостей после пандемии новой коронавирусной инфекции. В частности, в знаменитый санаторий республики «Янган-Тау» за сутки заехали 140 человек.

По словам официального представителя санатория Алексея Тетерина, до конца недели число гостей превысит 500. Также в лечебнице не требуют обязательно справки об отсутствии COVID-19. Тест на новую коронавирусную инфекцию специалисты делают на месте.