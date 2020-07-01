У нас не было жалоб, зарегистрированы обращения – Радий Хабиров о голосовании в Башкирии

Глава Башкирии в эфире федерального канала «Россия 24» поделился со страной предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию РФ. Радий Хабиров отметил, что в республике явка составила 90%.

«Наша республика всегда отличалась высокой политической избирательной культурой и активной сознательностью наших жителей. Так произошло и в этот раз, — сказал руководитель региона. — Плюс к этому мы предпринимали ряд действий, которые даже в условиях коронавирусной инфекции создали дополнительные стимулы, чтобы люди пришли на голосование. Так, в города приехали наши фермеры, провели большие ярмарки. Это всё в совокупности и привело к тому, что проголосовало 90 процентов наших жителей».

Радий Хабиров отметил, что специально попросил ЦИК предоставить справку о жалобах. Однако таковых не оказалось.

«Было восемь обращений, даже не жалоб. Где-то интересовались особенностями голосования, где-то получали консультацию. То есть мы фиксируем совсем маленькое количество обращений, — прокомментировал глава Башкирии. — Да и суть голосования, само содержание поправок были, на мой взгляд, очень позитивными. Очень важно, что голосование было растянуто на семь дней. Это существенно помогло нам в контексте соблюдения всех санитарно-эпидемиологических правил, поскольку мы понимаем, что ещё живём в сложных условиях».

По словам главы республики, на участках в Башкирии работали несколько тысяч наблюдателей.

«Практически все члены Совета по правам человека при Главе республики работали во всех муниципалитетах. У нас довольно ершистый Совет по аналогии с Советом по правам человека при Президенте Российской Федерации. Мне представляется, что все необходимые условия для работы наблюдателей мы тоже создали. Основное количество наблюдателей шло через Общественную палату нашей республики, Российской Федерации. Поэтому я думаю, что полный объём задач в этой части мы выполнили», — сообщил Радий Хабиров.

Руководитель региона также озвучил предварительное время подсчета голосов, отметив, что в течение часа-двух участки справятся.

«Все социологические опросы, которые мы проводили, показывали примерно такую же явку и результат, который все мы чуть позже узнаем. О нём я пока не хочу говорить», — прокомментировал Радий Хабиров.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что по последним данным ЦИК РБ, явка в регионе составила 89,78%.