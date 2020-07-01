Жители Башкирии, проживающие в Турции, проголосовали в помещении Генконсульства России

Фото: Наиль Сайфуллин









Фото: Наиль Сайфуллин

Сегодня 1 июля Генеральным консульством Российской Федерации в Анталье, было организовано участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации для российских граждан, проживающих в Турции. Оно проходило в помещении диппредставительства. Для граждан России, которые проживают в Анталье, был организован бесплатный автобус.

Уроженец Башкирии Наиль Сайфуллин рассказал агентству «Башинформ», что они приехали на участок для голосования вместе с супругой.

«Нас из Уфы, проживающих на территории Турции поехали голосовать 3 семьи (6 человек), а всего 15 человек из нашего региона Махмутлар — Алания. Несмотря на 40 градусную жару, люди с желанием и большим энтузиазмом поехали на голосование за 150 км. Мы не могли пропустить такое событие и остаться в стороне, когда решается будущее нашей великой страны. Все видится на расстоянии и я считаю, что наша Россия достойна новой Конституции и мы должны защищать нашу государственность и суверенитет страны, обеспечивать достойную старость и пенсии и быть уверенными в социальных гарантиях», — сказал Наиль Сайфуллин.