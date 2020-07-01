Фото: beloretsk.bashkortostan.ru Мэр города Белорецка досрочно ушел в отставку Фото: beloretsk.bashkortostan.ru

Глава администрации города Белорецк в Башкирии Сергей Поляков досрочно оставил свои полномочия. На заседании совета пятого созыва городского поселения города принято решение принять решение чиновника, так как произошло это по собственному желанию. Обязанности мэра Белорецка депутаты возложили на начальника отдела благоустройства администрации Кирилла Егупова.

Народные избранники белорецкого горсовета на этом же заседании утвердили положение о конкурсе на замещение вакантной должности и избрали конкурсную комиссию. Помимо этого избран новый председатель горсовета и его заместитель.

«Единогласно было принято решение возложить эту должность на депутата от избирательного округа № 5 Даниса Яганшина. Заместителем председателя Совета был избрана депутат от избирательного округа № 15 Елена Булавко», — сообщили в пресс-службе администрации Белорецка.