Поправки в Конституцию личностны значимы для каждого из нас: президент АН РБ Альфис Гаязов
Фото: Олег Яровиков
Поправки в Конституцию личностны значимы для каждого из нас: президент АН РБ Альфис Гаязов Фото: Олег Яровиков
Активное голосование и связанная с ним высокая явка, объясняется, прежде всего, тем, что поправки актуальны и личностно значимы для каждого гражданина, считает президент Академии наук Башкортостана Альфис Гаязов.
«Защита Отечества, социальная защита каждого человека, отстаивание незыблемости границ, охрана семейных ценностей — это всего лишь неполный перечень изменений, но и они показывают именно ту личностную значимость поднятых на уровень Основного Закона вопросов. Это и обусловило высокую явку на голосование», — прокомментировал президент Академии наук Башкортостана.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В Башкирии явка на голосование по Конституции России на 18 часов составила 86,7%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Куюргазинском районе составила 90%
Гульнара Бикбулатова рассказала о важности голосования по поправкам к Конституции РФ
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи