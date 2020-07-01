Гульнара Бикбулатова рассказала о важности голосования по поправкам к Конституции РФ

1 июля, в основной день общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации, один из избирательных участков в Уфе посетила депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Гульнара Бикбулатова.

«Сегодня проголосовала в поддержку изменений, вносимых в Конституцию Российской Федерации, — рассказала она корреспонденту агентства «Башинформ». — Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство — фундамент, на котором стоит наша страна. Поправки в Конституцию укрепляют это основание, закрепляют приоритеты основного закона — защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии. Конституция — это мы! В этом законе — наша жизнь, жизнь наших родных и близких, будущее наших детей и нашей страны. И это для меня важно!».

Отметим, сегодня общероссийское голосование вступает в финальную стадию. 1 июля – его основной и последний день. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать всю неделю – с 25 июня по 1 июля.

Подсчет голосов будет осуществляться после 20.00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.