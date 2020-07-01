Фото: УИК № 2415 В Башкирии 100-летний юбиляр не смог пропустить голосование по поправкам в Конституцию РФ Фото: УИК № 2415

Для Ахмадьяна Каримова из села Мраково Кугарчинского района Башкирии 1 июля не только заключительный день голосования по поправкам в Конституцию России, но и день рождения. В этом году ветеран Великой Отечественной войны отмечает 100-летний юбилей. Однако за личным праздником Ахмадьян Рахимович не забыл про свой гражданский долг.

«Члены избирательного участка № 2415 села Мраково выехали к ветерану для организации голосования на дому. Они тепло поздравили Ахмадьяна Рахимовича со столетием, подарили ему цветы, а ветеран спокойно и, главное, безопасно для здоровья сделал свой выбор», — сообщила газета «Кугарчинские вести».