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«Каждый должен определить свою позицию» - Владимир Нагорный о поправках к Конституции РФ

ПОЛИТИКА

Депутат республиканского Госсобрания Владимир Нагорный принял участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, посети избирательный участок по месту жительства.

«Выразил свою поддержку вносимым в Конституцию изменениям, — рассказал он корреспонденту агентства «Башинформ». — Считаю что каждый из нас должен определить свою позицию. Такие статьи, как защита исторической правды, сохранение границ и территории страны, социальные гарантии, думаю, близки абсолютному большинству наших граждан».

Депутат также отметил, что полный текст изменений представляет собой объемный документ, который, возможно, читали не все. «Но основные тезисы изменений широко обсуждались, они понятны и соответствуют современным условиям нашей жизни», — считает Владимир Нагорный.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ
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