Фото: Олег Яровиков В Башкирии на 15 часов явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 82 % Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане на 15 часов явка на голосовании по поправкам в Конституцию России составила 82,3%. На участки уже пришло более 2,5 млн жителей республики. В Уфе явка составила 83,6%, по городам республики – 78,1%. Здесь лидируют Нефтекамск и Сибай – на участки пришло более 82%.

По словам заведующего отделом-начальника информационного центра ЦИК РБ Джиханура Алтынбаева явка в сельских районах на 15 часов составляет 83,6%. В лидерах Давлекановский (93%), Бакалинский (91%) и Зилаирский районы (91%). Среди участников голосования свыше 1 млн. 377 тыс. мужчин и 1 млн. 650 тыс. женщин.