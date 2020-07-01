Фото: БашДТП В пруду под Уфой всплыла мертвая рыба Фото: БашДТП

Жители садового товарищества недалеко от аэропорта «Уфа» забили тревогу. На Калманских озерах всплыла мертвая рыба. Местные опасаются, что это может грозить экологической катастрофой. К пруду выехали представители Рыбнадзора, Минэологии и районные власти.

«Водоем искусственного происхождения и является биологическим прудом очистных сооружений АО «Международный аэропорт «Уфа». На территории установлен информационный щит о запрете купания и ловли рыбы. Информация доведена до заинтересованных министерств и ведомств», — цитируют «Вести-Башкортостан» пресс-службу МЧС Башкирии.

Специалисты взяли пробы воды и через два-три дня будут готовы опубликовать результаты экспертиз. Отмечается, что на месте расположен стенд, который предупреждает людей о запрете купания, ловли рыбы и полива города.