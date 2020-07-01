Верховный муфтий Талгат Таджуддин: Мы сегодня закладываем фундамент под будущее России
Сегодня принимаются важнейшие решения, отражающие реалии нашей современной жизни. Об этом в интервью журналистам после голосования по поправкам в Конституцию России заявил председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий Талгат Таджуддин . По его словам изменения в Основной закон страны касаются всех сфер жизни, и в том числе и религии.
«Впервые в Конституции нашей страны упоминается вера в Бога. Да религия отделена от государства, но мы здесь все родились, веками вместе живем и я считаю, что вера в Бога тоже должна быть отражена в Конституции, как забота о духовно – нравственных традициях наших народов. Нас никто не может осуждать за те решения, которые принимает российский народ. Я сегодня всех призываю принять активное участие в голосование и выразить свое отношение к будущему нашей страны, к будущему наших детей и внуков», — сказал Верховный муфтий Талгат Таджуддин.
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