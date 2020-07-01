Фото: Валерий Шахов Работа детских лагерей и продление самоизоляции для лиц 65+ в Башкирии: изменения в указе Фото: Валерий Шахов

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ «О введении режима «Повышенная готовность». Поправки вступили в силу с 29 июня.

В частности, руководитель региона продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Им по-прежнему разрешается покидать жилье в случае похода в магазин за продуктами, в аптеки, ездить в сады, посещать кладбища. Этот режим продлен до 12 июля.

С 1 июля при строгом соблюдении санитарных правил возобновляют работу рестораны общественного питания в торговых центрах и комплексах. Однако для этого организациям необходимо иметь обособленный зал отдельный вход с улицы или из основного торгового помещения. Работа фуд-кортов по-прежнему под запретом.

С 8 июля компетентные органы должны начать подготовку к открытию детских санаториев, пришкольных лагерей. Дата возобновления их работы перенесена на 15 июля.

Также в изменениях прописаны новые правила подачи документов в сузы и вузы. Теперь абитуриенты могут посетить учебное заведение лично и передать необходимые бумаги приемной комиссии очно.