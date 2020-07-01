В Башкирии явка на голосование превысила явку на выборах 2019 года
В Башкирии на голосовании по поправкам в Конституцию РФ побита явка на выборы главы региона осенью прошлого года (она составила тогда 71,8%). Ранее политологи предсказывали традиционно высокую явку в республике, к тому же на неё повлиял и тот факт, что голосование растянуто на неделю. Немалую заслугу высокой явки можно отнести и на счёт региональной власти, полагает известный российский политолог Аббас Галлямов.
«Административный ресурс в республике традиционно силён и в нужный момент власти умеют его использовать, — считает Аббас Галлямов. — Нынешнее голосование носит для Кремля принципиальный характер, поэтому нет никаких сомнений, что региональная администрация отработает по полной. Она ведь организует голосование не только за себя, но и «за того парня» — территории с сильными протестными настроениями и слабым админресурсом. Башкирия, если можно так выразиться, является «последним триарием режима».