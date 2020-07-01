Всем нам важно высказать свою позицию: депутат Госдумы Рамзил Ишсарин
Фото: социальные сети
Всем нам важно высказать свою позицию: депутат Госдумы Рамзил Ишсарин Фото: социальные сети
Депутат Госдумы Рамзил Ишсарин сегодня в числе других жителей Башкортостана принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России. По его словам, изменения которые предложены в Основной закон страны, задают более высокие стандарты в социальной сфере и здравоохранении.
«Мы прописываем в Конституции нормы социального государства, гарантии жителей страны на пенсии, заработную плату, качественное медицинское обслуживание. Конституция сегодня должна отвечать современной общественно-политической обстановке, должна защищать права каждого из нас. Важно, что в поправках указано верховенство Конституции в различного рода международных спорах — это позволить защитить суверенитет нашей страны. Если вы ещё не голосовали, то сегодня у вас есть ещё день, чтобы сделать это. Высказать свою позицию, решить, что важно для развития нашего государства и для каждого ее гражданина», — отметил Рамзил Ишсарин в разговоре с корреспондентом агентства «Башинформ».
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