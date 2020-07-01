Фото: Руфина Шагапова, Fb Руфина Шагапова проголосовала по поправкам в Конституцию: Будущее Родины в наших руках Фото: Руфина Шагапова, Fb

Депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Руфина Шагапова 1 июля приняла участие в общероссийском голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

«Уверена, что каждый гражданин России должен выразить свою гражданскую позицию, обязательно проголосовать и принять свое решение! Будущее нашей Родины в наших руках! А вы, друзья исполнили свой гражданский долг?», — написала на своей странице в «Фейсбуке» парламентарий.

Руфина Шагапова также отметила, что на участке, в связи с пандемией коронавируса, процедура голосования по поправкам в Конституцию организована с соблюдением строгих санитарных норм.

«Граждане, пришедшие на участок для голосования проходят бесконтактный термометрический осмотр, получают маску, перчатки, ручку, антисептик. На входах в помещения для голосования уложены антисептические коврики для обуви, а сами помещения постоянно проветриваются и обрабатываются дезрастворами каждые два часа», — рассказала она.