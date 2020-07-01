Фото: Управление Росгвардии по РБ В Башкирии за сутки пропали двое детей: четырехлетняя девочка и пятилетний мальчик Фото: Управление Росгвардии по РБ

В городе Октябрьский за сутки пропали двое детей. 30 июня в районе обеда первую ориентировку сотрудники Росгвардии Башкирии получили на четырехлетнюю девочку. Ребенок ускользнул у родителей буквально из-под носа. В итоге правоохранители оперативно отыскали малышку в паре кварталов от дома.

Через полчаса эта же бригада росгвардейцев получила сообщение о пропаже пятилетнего мальчика.

«Записав приметы ребенка, сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно отправились на поиски. Спустя полтора часа в нескольких кварталах от ТЦ «Семья» росгвардейцы заметили похожего на описание мальчика», — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Оба малыша переданы родителям.