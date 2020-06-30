В Иглино глава фермерского хозяйства принял участие в голосовании

Глава крестьянско-фермерского хозяйства и депутат совета Иглинского района от партии «Яблоко» Разап Юнусов проголосовал по вопросу принятия поправок к Конституции Российской Федерации. «Отдать свой голос – это долг каждого гражданина. Мы выбираем будущее страны», — сказал он.

Досрочное голосование по поправкам в основной закон страны стартовало 25 июня. 1 июля жители республики могут проголосовать с 8 до 20 часов на избирательных участках, а также на дому с соблюдением всех санитарных требований.

По данным республиканской ЦИК, к вечеру 29 июня проголосовало около 50% избирателей.