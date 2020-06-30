Фото: glavarb.ru В Уфе официально открылся восстановленный фонтан «Танцующие журавли» Фото: glavarb.ru

В Уфе официально открылся сквер «Дубки», построенный за Городским дворцом культуры, в котором установлена отреставрированная скульптура «Танцующие журавли». Восстановить уфимскую достопримечательность глава Башкирии Радий Хабиров поручил городским властям в ноябре 2018 года. Так как на месте его прежнего расположения построили здание, фонтан и сквер были обустроены на соседней территории. Открытие объекта приурочили к форуму урбанистики.

«Я помню «Танцующие журавли» ещё по студенческой молодости. Прошли годы, и в какой-то момент о них забыли. Мы решили возродить эту композицию и сегодня дарим городу и благоустроенный сквер, и замечательный фонтан, – отметил Радий Хабиров. – Мы и дальше будем проводить последовательную работу для того, чтобы Уфа становилась городом-парком».

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров поздравил присутствующих с открытием архитектурного объекта. «В Уфе появилось ещё одно замечательное общественное пространство, и я искренне рад за жителей, гостей города, которые будут проводить здесь время», – сказал Максим Егоров.

Работы по созданию сквера начались осенью 2019 года. Здесь посадили новые деревья и кустарники, проложили дорожки из гранитного камня, установили скамейки и велопарковки, смонтировали детскую и спортивную площадки, системы освещения и видеонаблюдения. Фонтан после обновления стал светомузыкальным.

Работы по благоустройству сквера не завершены, исполнение контракта подрядчиками продолжается.