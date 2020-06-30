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На форуме урбанистики в Уфе представили проект Евразийского НОЦ

ПОЛИТИКА
Фото: glavarb.ru

На форуме урбанистики в Уфе представили проект Евразийского НОЦ Фото: glavarb.ru

На форуме урбанистики в Уфе представили проект Евразийского научно-образовательного центра, который будет строиться в Дёмском районе. Презентация состоялась в ходе панельной сессии «Научно-образовательный центр как драйвер городского развития». Главная задача дискуссии, отметил глава Башкирии Радий Хабиров — найти верный путь формирования образовательной среды и в целом комфортных условий для жителей.

Концепцию Евразийского НОЦ представил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин. Центр предполагает создание экосистемы для развития и поддержки талантливой молодёжи в сфере науки и образования, реализацию комплексных программ совместно с предприятиями реального сектора экономики. В его состав вошли шесть уфимских университетов, академические структуры Уфимского федерального исследовательского центра РАН, крупные компании региона — «Интер РАО», «Газпром», «Башнефть», «ОДК-УМПО».

Крупнейшим инфраструктурным решением при создании НОЦ станет межвузовский студенческий кампус на 5 тысяч человек в Дёме. Здесь расположатся общежития для студентов, жилые дома для преподавателей и молодых учёных, исследовательский корпус, опытный полигон, спортивный и медицинский комплексы. Между территорией кампуса и площадкой у памятника Салавату Юлаеву будет функционировать фуникулёр.

Зампредседателя Госдумы России Ирина Яровая предложила запустить в Башкирии пилотный проект единой цифровой платформы, где предприятия смогут публично размещать целевые запросы на подготовку специалистов, а школьники — выбирать соответствующие образовательные учреждения и программы в соответствии с этими потребностями и своими интересами.

«Республика ставит задачи, по сути, опережая время, — подчеркнула Ирина Яровая. — Создание нового электронного ресурса позволит существенно увеличить запрос молодёжи на учёбу и работу в Башкортостане. Механизмы взаимодействия, апробированные в рамках пилотного проекта, в дальнейшем будут тиражироваться по всей стране».

ИА «Башинформ»
Теги: форум урбанистики, НОЦ, Евразийский НОЦ
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