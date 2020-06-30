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Радий Хабиров: Форум урбанистики в Уфе будет проходить каждый год

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: Форум урбанистики в Уфе будет проходить каждый год Фото: Олег Яровиков

Международный форум урбанистики в Уфе будет проходить каждый год. Об этом заявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров после подписания ряда соглашений в рамках пленарного заседания форума.

«Мы хотели, чтобы наша республика, город Уфа стали местом проведения ежегодного Международного форума урбанистики. Во-первых, это традиционно гостеприимный регион, у которого есть что показывать, во-вторых, это привлечение интеллектуального потенциала страны, международных институтов. Это делает нас сильнее, делает нас современнее. Мы с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ пришли к такому соглашению, что под его эгидой наш форум будет проходить каждый год».

Глава республики отметил, что форум дал ему возможность плотно поработать с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, с Фондом развития малых городов, коллегами из других регионов.

ИА «Башинформ»
Теги: форум урбанистики
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