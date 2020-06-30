Уфимка получила штраф за проведенный на коленях протест перед зданием мэрии города
Уфимка получила штраф за проведенный на коленях протест перед зданием мэрии города Фото: скриншот
Уфимку Гульнару Зарееву, вставшую на колени в протест перед зданием уфимской мэрии, оштрафовали на пять тысяч рублей. По информации «Коммерсантъ-Уфа», Октябрьский районный суд признал её виновной в нарушении правил участия в публичных мероприятиях (статья 20.2 часть 5 КоАП РФ).
Как сообщалось ранее, 22 июня Гульнара Зареева и другие участники протеста — жители дома по Шота Руставели — провели акцию против строительства в своём дворе 34-этажной высотки. Они встали на колени перед зданием городской администрации с прикрепленными на груди плакатами «Носков – уходи, Путин – помоги». Новый дом на Шота Руставели возводит строительная компания ПСК-6.
Мэрия Уфы прокомментировала акцию. Чиновники сообщили, что трещины, о которых говорят протестующие, появились до строительства нового дома внутри двора.
Как ранее сообщал «Башинформ», в июне жильцы дома №5 по улице Шота Руставели объявили голодовку в знак протеста против строительства 34-этажной высотки во дворе. Жильцы отмечали, что в проекте не предусмотрено строительство детского сада и школы, однако есть подземная парковка для будущих собственников квартир в высотке. Стройка находится в нескольких метрах от жилого дома, что вызывает беспокойство за его сохранность. На одной из несущих стен уже появились трещины. Также сообщалось, что прокуратура Уфы проверит законность точечной застройки, против которой протестуют жители.
В прошлом году на несущей стене на девятом этаже появилась трещина, ширина которой достигает семи сантиметров. Результаты технического обследования дома показали, что основной причиной образования трещин в стенах дома послужило нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций и неравномерная осадка фундамента.
Сообщалось, что после встречи с инициативной группой жителей дома №5 по улице Шота Руставели в Уфе 17 июня в администрации Орджоникидзевского района жителям дома предложили вступить в рабочую группу.