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Уфимка получила штраф за проведенный на коленях протест перед зданием мэрии города

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот

Уфимка получила штраф за проведенный на коленях протест перед зданием мэрии города Фото: скриншот

Уфимку Гульнару Зарееву, вставшую на колени в протест перед зданием уфимской мэрии, оштрафовали на пять тысяч рублей. По информации «Коммерсантъ-Уфа», Октябрьский районный суд признал её виновной в нарушении правил участия в публичных мероприятиях (статья 20.2 часть 5 КоАП РФ).

Как сообщалось ранее, 22 июня Гульнара Зареева и другие участники протеста — жители дома по Шота Руставели — провели акцию против строительства в своём дворе 34-этажной высотки. Они встали на колени перед зданием городской администрации с прикрепленными на груди плакатами «Носков – уходи, Путин – помоги». Новый дом на Шота Руставели возводит строительная компания ПСК-6.

Мэрия Уфы прокомментировала акцию. Чиновники сообщили, что трещины, о которых говорят протестующие, появились до строительства нового дома внутри двора.

Как ранее сообщал﻿ «Башинформ», в июне ﻿жильцы дома №5 по улице Шота Руставели объявили голодовку в знак протеста против строительства 34-этажной высотки во дворе.﻿ Жильцы отмечали, что в проекте не предусмотрено строительство детского сада и школы, однако есть подземная парковка для будущих собственников квартир в высотке. Стройка находится в нескольких метрах от жилого дома, что вызывает беспокойство за его сохранность. На одной из несущих стен уже появились трещины. Также сообщалось﻿, что ﻿прокуратура Уфы проверит законность точечной застройки, против которой протестуют жители.﻿﻿

В прошлом году на несущей стене на девятом этаже появилась трещина, ширина которой достигает семи сантиметров. ﻿Результаты ﻿технического обследования дома ﻿показали, что ﻿основной причиной образования трещин в стенах дома послужило нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций и неравномерная осадка фундамента.

Сообщалось, что после ﻿встречи с инициативной группой жителей дома №5 по улице Шота Руставели в Уфе 17 июня в администрации Орджоникидзевского района жителям дома предложили вступить в рабочую группу.

Вероника Нигматуллина
Теги: строительство жилья, точечная застройка
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