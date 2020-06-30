Фотосъемки самолета-разведчика люфтваффе над Уфой: фальшивка или подлинник?

Фото: предоставлено Айратом Багаутдиновым

Фото: предоставлено Айратом Багаутдиновым

Одним из дискуссионных и спорных, обсуждаемых в последние годы краеведами, является вопрос о достоверности опубликованных в сети интернет фотографий Уфы, которые были сделаны самолетом-разведчиком люфтваффе в небе над Уфой 9 сентября 1942 года. В частности, историк Лев Пайкин считал, что это — фальшивка. Краевед Анатолий Чечуха считает, что эти снимки сделаны в 1939 году с гражданских самолетов Германии, которые привозили специалистов для строительства заводов в Уфе. Указанная на них дата нанесена позднее и обозначает не дату съемки, а дату намечавшейся бомбардировки. Краеведы Евгений и Анна Вайн, издавшие книгу «Тень свастики над Уфой», где подробно проанализировали указанные фотографии немцев, считают, что «техническая возможность долететь до Уфы и обратно у нацистов была». Из пояснений немцев к фотографиям известно, что съемка произведена немецкими летчиками из 1-й эскадрильи дальней авиации. Информации о типе самолета нет.

«На основании изучения материалов немецких архивов мы выяснили, что аэрофотоснимки достоверные, — рассказал агентству «Башинформ» историк, доцент Башкирского государственного университета Айрат Багаутдинов. — 9 сентября 1942 года в среду в 7 часа утра с аэродрома «Смоленск – Северный» взлетел самолет-разведчик 1-й эскадрильи (H) разведывательной авиагруппы дальней авиации Верховного командования люфтваффе Юнкерc 88 D-1 и взял курс на Уфу.

Примерно в 10 часов утра 9 сентября он произвел аэрофотосъемку территории Уфы и прилегающих к ней районов и вылетел обратно. Полет прошел успешно. В тот же день самолет приземлился на аэродроме Смоленск – Северный».

Удалось выяснить информацию об экипаже самолета-разведчика. Аэрофотосъемку могли произвести экипажи двух самолетов Ju-88D-1: c бортовым номером № 430127 и с кодировкой «Т5+СН». Ранее 29 июня 1942 года данный самолет попал под огонь советской зенитной артиллерии и был поврежден. Экипаж не пострадал. Далее этот экипаж производил аэрофотосъемку территории СССР до 6 октября 1942 года, когда самолет был сбит, а экипаж пропал без вести. Другой самолет Ju-88D-1 c бортовым номером № 430141 с такой же кодировкой «Т5+СН». Этот самолет был сбит 15 сентября 1942 года, а экипаж пропал без вести.

Согласно техническому штатному расписанию 1-го отряда дальних разведчиков на 1 сентября 1942 года было всего два действующих самолета Юнкерс J88D-1 и два самолета в ремонте. Один из действующих самолетов Юнкерс J88D-1 был новый. Он поступил в часть в августе 1942 года. Поскольку старый самолет Ju-88D-1 c бортовым номером 430127 и с кодировкой «Т5+СН» попал под обстрел 29 июня 1942 года, то он находился в капитальном ремонте. Следовательно, в дальний полет – в Уфу утром 9 сентября 1942 мог вылететь только один самолет — новый Ju-88D-1 c бортовым номером № 430141 и кодировкой «Т5+СН». В составе экипажа были лейтенант Краусуилл, унтерофицер Олах, унтерофицер Лое Герман, ефрейтор Хуш.

Номер самолета 430141 подтверждает, что этот самолет новее, чем другой Юнкерс с номером 430127. Полет в Уфу мог оказаться единственным дальним полетом данного экипажа. Поскольку этот самолет уже 15 сентября 1942 года был сбит и не вернулся с задания. То, что снимал Уфу именно этот самолет с бортовым номером 430141, косвенно указывает и цифра 1 в обозначении CH на двух фотоснимках Уфы. Это сделано для того, чтобы отличить этот самолет от другого такого же «Т5+СН». Кодировка (T-5) – принадлежность к 1-му отряду дальней авиации Верховного командования люфтваффе, (СH) – это индивидуальное обозначение самолета.

Для справки

С помощью заброски немецких диверсантов в Башкирию, авиационной разведки территории Башкирии, составлением целей воздушных бомбардировок фашисты готовились уничтожить нефтеперерабатывающие заводы, вокзалы, речной порт, паровую электростанцию «Уфа — Черниковка», элеватор – зернохранилище, Целлюлозно-бумажный комбинат, строящийся завод по производству серной кислоты, металлургический комбинат в Белорецке и другие объекты Башкирии — всего 23 цели.

Первоочередными целями планируемой воздушной бомбардировки люфтваффе Уфы летом 1943 года являлись Радиостанция и радиооборудование Коминтерна, центральный железнодорожный вокзал, локомотиво-вагоноремонтный завод, железнодорожный мост через реку Белую, железнодорожная станция Дема, Уфимский авиационный завод, автомобильный завод. Все эти цели должны были, по замыслу немецких военных, подвергнуться бомбардировке практически одновременно, при налете немецкой авиации на Уфу.