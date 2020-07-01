Фото: Валерий Шахов Что изменится в жизни россиян с июля 2020 года Фото: Валерий Шахов

ТАСС совместно с Госдумой подготовил обзор новых правил и законов, которые вступят в силу в июле этого года и коснутся подавляющее число россиян.

Учет электроэнергии

С сегодняшнего дня вступил в силу закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии в частных и многоквартирных домах.

Системы включают в себя установку «умных» счетчиков, которые автоматически передают показания. Их не надо покупать самостоятельно, поскольку обязанности учета расхода электроэнергии возлагаются на энергосбытовые и электросетевые компании.

Внедрять такие приборы будут по мере выхода из строя старых. В новых многоквартирных домах, которые введут в эксплуатацию после 1 января 2021 года, застройщики обязаны ставить «умные» счетчики.

Минэнерго России предлагало ввести штрафы для поставщиков электроэнергии, которые с 2023 года не обеспечат многоквартирные дома «умными» счетчиками. То есть все россияне должны перейти на новую систему передачи данных расхода электроэнергии примерно через три года.

Режим самозанятых по всей стране

С 1 июля любой регион страны по желанию может вводить специальный налоговый режим для самозанятых. Ранее он в качестве эксперимента действовал в 23 российских субъектах.

Кроме того, предприниматели смогут теперь получить статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. Начинающие бизнесмены получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Окончание действия временных правил

С 1 июля перестает действовать ряд мер и временных правил, введенных из-за пандемии:

• Банк России решил не продлевать право оплаты банковскими картами с истекшим сроком действия.

• Заканчивается время подачи сведений о доходе за 2018 год в ФНС России для внесения в реестр субъектов МСП.

• Истекает срок действия временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина.

• Истекает срок, в течение которого были установлены особенности выплаты пенсий и иных социальных выплат лицам, постоянно проживающим за пределами России.

Индексация пенсий опекунов

С 1 июля пенсии и фиксированные выплаты опекунов или попечителей по возмездному договору будут ежегодно индексировать.

До сегодняшнего дня такие пенсионеры попадали в категорию работающих. Их вознаграждение приравнивалось к получению дохода, поэтому они не могли рассчитывать на индексацию.

Упрощение подтверждения инвалидности

С 1 июля при обращении за социальной поддержкой и госуслугами людям с ограниченными возможностями здоровья не требуется каждый раз подтверждать свой статус справкой. Они также смогут бесплатно пользоваться местами для парковки за пределами своего региона. Ранее для этого требовалось получать отдельное разрешение.

С 1 июля бесплатная парковка разрешена людям с третьей группой инвалидности, имеющим ограничения к самостоятельному передвижению, а также получившим до июля 2020 года опознавательный знак «инвалид». Его с 1 июля выдавать перестанут. Теперь инвалиду или водителю, который его перевозит, необходимо зарегистрировать автомобиль в Федеральном реестре инвалидов. Сделать это можно, подав заявление в Пенсионный фонд.

Индексирование тарифов ЖКХ

1 июля тарифы за жилищно-коммунальные услуги проиндексируют. При этом максимальный рост прогнозируется в Чечне (6,5%), наименьший — в Ненецком автономном округе (2,4%).

Защита от коллекторов

С 1 июля кредиторы-юрлица обязаны размещать сведения о привлечении коллекторов к работе с физлицами в специальном реестре. Данные необходимо размещать в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллектора.

Маркировка лекарств и обуви

С 1 июля в России вводят обязательную маркировку лекарств, табака и обуви. С помощью приложения «Честный знак» можно проверить, какой товар вы покупаете: подлинный или контрафактный, и в случае нарушения направить жалобу. Если лекарство произвели до 1 июля, то оно может продаваться без маркировки до истечения срока годности.

Открытие кинотеатров

С 15 июля вновь откроются кинотеатры, закрытые в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Упрощение получения гражданства РФ

С 24 июля иностранцы или лица без гражданства могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, если:

состоят не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ;

получили после 1 июля 2002 года профобразование по аккредитованным программам на территории РФ и работают в РФ не менее года до дня обращения;

имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ и проживающего на территории РФ;

являются гражданами Белоруссии, Казахстана, Молдовы или Украины.

Бренды регионов

С 27 июля географическое указание становится самостоятельным объектом интеллектуальных прав. Это позволит законодательно защитить региональные бренды, такие как «Оренбургский пуховый платок», «Вологодское кружево», «Вологодское масло», «Хохлома» и «Гжель», «Адыгейский сыр» и «Башкирский мед». Защита распространяется только на товары, хотя бы часть производства которых происходит в указанном в названии месте.

Повторная «детская» выплата

Кроме того, в июле россияне, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет, повторно получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Эти выплаты были задуманы в качестве меры поддержки в кризисной ситуации на фоне пандемии. О них объявили еще в мае. Подать заявление можно было дистанционно через сайт «Госуслуг» по упрощенной форме, переводить первые единовременные выплаты начали в июне.

В июне стало известно, что пособие решено выплатить еще раз — об этом объявил президент России Владимир Путин во время своего обращения 23 июня.

Тем, кто уже подал заявление и получил первую выплату, дополнительно оформлять ничего не нужно: деньги зачислят автоматически.