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В Уфе на Международном форуме урбанистики волонтёры культуры представили три арт-проекта

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В Уфе в рамках Международного форума урбанистики прошла встреча заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова с молодежью Республики Башкортостан.

Максим Борисович приветствовал участников и выслушал их проекты.

Волонтёры культуры представили три проекта «Арт-подъезд», «Школа наследия» и «Арт-парк «Урал-Батыр». Художник Андрей Миляхов анонсировал проект «Арт-подъезд», направленный на улучшение облика безликих и унылых подъездов в неблагоприятных городских районах Уфы. Андрей уже более 20 лет расписал более двухсот подъездов по всей России. И останавливаться на этом не собирается.

Региональный координатор Общественной организации «Волонтёры культуры» Лира Волкова наглядно показала, насколько важно сохранить культурный облик исторического центра Уфы и восстановить его при помощи проекта «Школа наследия». Проект будет реализовываться на территории культурного пространства «Арт-квадрат» в историческом центре Уфы. Занятия будут проводиться бесплатно для всех желающих. Слушатели школы узнают, что такое реставрация, градозащита, градоведение и другие знания в сфере популяризации идеи сохранения культурного, природного и нематериального наследия в формате открытых лекций и публичной дискуссии и здесь же получат практические занятия по восстановлению исторического облика зданий. Итогом Школы будет повышение уровня понимания основных принципов и задач сохранения наследия представителями молодёжи и исторический центр столицы Башкортостана будет восстановлен.

Еще один проект, представленный Лирой — «Арт-парк «Урал-Батыр» в столице республики, объединяющий интересы мастеров народного творчества и широкой аудитории, приобщающейся к культурной самобытности традиций, быту, ремеслу, фольклору, искусству, истории — коренных народов Урала, что очень актуально в преддверии Фольклориады.

Организаторы республиканского фестиваля лэнд-арт «Архследы» Юлия Федяева и Анна Сазонова рассказали о возможностях создания арт-объектов на территории всей республики, которые могут стать центрами притяжения жителей.

Председатель республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина рассказала, как силами волонтёров и энтузиастов реализуются направления работы республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Интересный проект обустройства территории общественного культурного центра «Улей» был представлен Азаматом Гали, куратором проекта. Азамат рассказал о возможностях для творческих людей с особенностями здоровья, о швейной и гончарной мастерский, о работе интернет-магазина и о вакансии кураторов для дальнейшего развития направлений.

Художник Артур Лукьянов представил проект граффити «Арт-квадрат» и предложил в дальнейшем повышать эстетику наших городов путём раскрашивания безликих фасадов зданий.

Максим Егоров выразил интерес к проектам молодых. Обратил внимание, что при реализации проектов важно учитывать мнение жителей и максимально сохранять исторический облик городов. Сами участники круглого стола нашли много точек соприкосновений и договорились о дальнейшем партнёрстве.

ИА «Башинформ»
Теги: форум урбанистики
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