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В Башкирии на территории Кара-Якуповского городища хотели построить тюбинг-парк

ОБЩЕСТВО
Фото: https://okn.bashkortostan.ru/

Фото: https://okn.bashkortostan.ru/

В Башкирии поврежден памятник археологии федерального значения — Кара-Якуповское городище, расположенное в Чишминском районе республики. Виновный установлен, он должен будет заплатить штраф и возместить причиненный ущерб.

Как сообщали в Башкультнаследии, в конце прошлого года здесь велись несанкционированные полевые работы с привлечением тяжелой техники. На месте обнаружены обломки керамики, фрагменты костей. По словам специалистов, культурный слой части памятника археологии уничтожен.

Установлено, что бизнесмен по договору с администрацией Кара-Якуповского сельсовета взял в аренду на 20 лет земельный участок на части территории объекта археологического наследия. На этом участке, а также на прилегающей территории, он планировал открыть тюбинг-парк с установкой подъемника для тюбингов.

В отношении виновного составлен протокол об административном правонарушении. Дело предстоит рассмотреть в Кировском районном суде Уфы. Ему грозит административный штраф до 200 тысяч рублей.

Кроме того, Башкультнаследие готовит иск в суд о возмещении стоимости мероприятий для сохранения городища на сумму более 1,5 миллиона рублей, и о безвозмездном изъятии у бизнесмена земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Справка. Кара-Якуповское городище — эпонимный памятник караякуповской культуры, датируемый VIII-IX веками. Расположено в окрестностях с. Кара-Якупово на вершине Кала-Тау. Площадка общей площадью 2300 кв. м, защищена валами, из которых внешний представляет собой простую земляную насыпь полукруглой формы, внутренний склон имеет в основе каменную кладку, внешний также облицован камнем. Считается, что городище принадлежало предкам башкир, населявшим данную территорию в период средневековья.

Гульфия Акулова
Теги: археология
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