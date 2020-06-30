Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о заморозках на почве до -2 градусов Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии информирует жителей региона об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 1 июля в отдельных северных и восточных районах республики прогнозируются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 градуса. В отдельных восточных районах республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.

«В связи с заморозками на поверхности почвы, есть риск гибели сельскохозяйственных культур. В связи с этим рекомендуется предпринять меры по защите насаждений», — отметили в МЧС Башкирии.

В этот день существенных осадков не ожидается. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +5,+10 градусов, днем +18,+23.