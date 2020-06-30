Фото: Валерий Шахов Форум урбанистики: между Москвой и Башкирией увеличатся туристские потоки Фото: Валерий Шахов

В рамках Международного форума урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии», проходящего в Уфе 30 июня, подписаны важные для республики документы в сфере туризма. Так, между Комитетом по туризму города Москвы и Государственным комитетом РБ по туризму заключено соглашение о сотрудничестве.

Документ, подписанный первым заместителем председателя Комитета по туризму Москвы Татьяной Шаршавицкой и председателем Госкомитета РБ по туризму Салаватом Нафиковым, предполагает увеличение взаимных туристских потоков между Республикой Башкортостан и городом Москвой. Стороны намерены содействовать формированию туристских маршрутов с посещением туристских ресурсов, расположенных на территориях республики и столицы страны.

Второй документ, имеющий большую значимость для развития туристической сферы, подписан в Уфе между АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» и Союзом организаций туриндустрии и гостеприимства республики. Документ, заключенный московским гостем Евгением Писаревым и принимающей стороной в лице Ильдара Биккузина, предусматривает пилотный проект по обмену туристскими группами. Так, москвичи из числа старшего поколения смогут побывать в Башкирии по программе рекреационно-оздоровительного туризма, а учащиеся нашей республики посетят Москву в рамках инновационного образовательно-туристического проекта «Город открытий». Сотрудничество в туристическом ключе возобновится после улучшения эпидемиологической обстановки в каждом из регионов.

Напомним, что Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» стал первым масштабным мероприятием в России, организованным после смягчения ограничений в связи с распространением коронавируса. Новые контуры посткоронавирусной реальности в Уфе обсуждают 50 международных и российских экспертов.